Алли согласовал контракт с "Комо"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" и "Эвертона" Деле Алли согласовал контракт с итальянским "Комо".

Алли является свободным агентом с конца прошлого сезона, когда истек его контракт с "Эвертоном".



Первые месяцы сезона Алли продолжал пользоваться тренировочной базой "Эвертона", но затем решил откликнуться на предложение наставника "Комо" Сеска Фабрегаса.



28-летний англичанин только после Рождества приступил к тренировкам с "Комо", но этого времени ему хватило, чтобы заслужить контракт.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Алли согласовал с "Эвертоном" контракт до июня 2026. Сделка также предусматривает опцию продления на 12 месяцев при соблюдении определенных условий.