Алли согласовал контракт с "Комо"
Бывший полузащитник "Тоттенхэма" и "Эвертона" Деле Алли согласовал контракт с итальянским "Комо".
Алли является свободным агентом с конца прошлого сезона, когда истек его контракт с "Эвертоном".
Первые месяцы сезона Алли продолжал пользоваться тренировочной базой "Эвертона", но затем решил откликнуться на предложение наставника "Комо" Сеска Фабрегаса.
28-летний англичанин только после Рождества приступил к тренировкам с "Комо", но этого времени ему хватило, чтобы заслужить контракт.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Алли согласовал с "Эвертоном" контракт до июня 2026. Сделка также предусматривает опцию продления на 12 месяцев при соблюдении определенных условий.
18.01.2025 19:00
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