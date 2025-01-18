Алли согласовал контракт с "Комо"

Деле Алли Бывший полузащитник "Тоттенхэма" и "Эвертона" Деле Алли согласовал контракт с итальянским "Комо".

Алли является свободным агентом с конца прошлого сезона, когда истек его контракт с "Эвертоном".

Первые месяцы сезона Алли продолжал пользоваться тренировочной базой "Эвертона", но затем решил откликнуться на предложение наставника "Комо" Сеска Фабрегаса.

28-летний англичанин только после Рождества приступил к тренировкам с "Комо", но этого времени ему хватило, чтобы заслужить контракт.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Алли согласовал с "Эвертоном" контракт до июня 2026. Сделка также предусматривает опцию продления на 12 месяцев при соблюдении определенных условий.


Метки Алли, Комо

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2025 19:00

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