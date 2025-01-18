"Юнайтед" разрешил Маласиа уйти в аренду

Тирелл Маласиа Защитник "Манчестер Юнайтед" Тирелл Маласиа получил зеленый свет от своего клуба, чтобу уйти в аренду.

После своего перехода из "Фейеноорда" за 13 миллионов фунтов в 2022 году Маласиа перенес ряд трав, целиком пропустив прошлый сезон.

25-летний голландец сыграл считанное количество матчей за "Юнайтед" при новом главном тренере Рубене Амориме и теперь сможет уйти в аренду за практикой.

Как сообщает голландское издание Voetball International, ссылаясь на близкий к Маласиа источник, у Тирелла уже есть договоренность с неким европейским клубом, и Аморим одобрил этот переход.

Уход Маласиа может оголить левый фланг обороны "Юнайтед", потому что Люк Шоу по-прежнему травмирован, а заполучить Нуну Мендеша из ПСЖ "красным дьяволам", судя по всему, не удастся.


Метки Маласиа, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2025 18:00

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  1. closer 18.01.2025 18:03 # closer
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