"Юнайтед" разрешил Маласиа уйти в аренду

Защитник "Манчестер Юнайтед" Тирелл Маласиа получил зеленый свет от своего клуба, чтобу уйти в аренду.

После своего перехода из "Фейеноорда" за 13 миллионов фунтов в 2022 году Маласиа перенес ряд трав, целиком пропустив прошлый сезон.



25-летний голландец сыграл считанное количество матчей за "Юнайтед" при новом главном тренере Рубене Амориме и теперь сможет уйти в аренду за практикой.



Как сообщает голландское издание Voetball International, ссылаясь на близкий к Маласиа источник, у Тирелла уже есть договоренность с неким европейским клубом, и Аморим одобрил этот переход.



Уход Маласиа может оголить левый фланг обороны "Юнайтед", потому что Люк Шоу по-прежнему травмирован, а заполучить Нуну Мендеша из ПСЖ "красным дьяволам", судя по всему, не удастся.