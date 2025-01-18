Слот признал, что Нуньес не показывает своей лучшей игры

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признал, что нападающий Дарвин Нуньес еще не показывал своей лучшей игры в этом сезоне.

В этом сезоне Нуньес забил только четыре гола, выходя в стартовом составе менее чем в половине матчей "Ливерпуля" с учетом всех соревнований.



Однако Слот намерен помочь подопечному найти способ играть против команд, которые обороняются глубоко.



"Дарвин — нападающий, которого нам нужно использовать определенным образом, и пока нам не удалось заставить его играть в свою лучшую игру в этом сезоне. Против "Аккрингтогна" вы увидели много скорости, но, к сожалению, большинство команд обороняются глубоко против нас".



Посмотрите на его голы, которые он забил за нас, вроде гола против "Виллы", когда он обошел голкипера при быстрой атаке. Это его главная сила, хотя у него есть и другие качества. Но мы все еще работаем над тем, чтобы выводить его на лучшие позиции, когда команды обороняются глубоко. Для это нужно правильно выбирать момент времени, выполнять правильные передачи и совершать рывки из правильных зон", — цитирует Слота The Guardian.