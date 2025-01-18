Артета подтвердил, что "Арсенал" активно ищет нападающего

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб активно работает над приглашением нападающего.

В данный момент "Арсенал" лишен не только Букайо Сака, но и Габриэля Жезуса, который в этом сезоне уже не играет.

Эта ситуация подталкивает "Арсенал" к выходу на трансферный рынок в январе, и Артета уверяет, что клуб не сидит сложа руки.

"Разумеется, я не собираюсь обсуждать, игрока какого профиля мы ищем. Мы лишились двух игроков огромной важности из передней линии, и нам нужна помощь".

"В данный момент у нас нет их. Как я уже говорил, мы активно стараемся найти лучшее решение. Но нам нужно подождать. Время покажет", — цитирует Артету Daily Star.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2025 16:00

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  1. irbis85 18.01.2025 16:45 # irbis85
    посмотрел бы я на ливерпуль, если бы они лишились салаха или диаза

    (ответить)

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