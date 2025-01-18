Артета советует Сака устроить себе отпуск

Наставник "Арсенала" Микель Артета посоветовал своему вингеру Букайо Сака устроить себе отпуск.

В данный момент Сака восстанавливается после операции на задней поверхности бедра. Эту травму Букайо получил в дерби против "Кристал Пэлас" четыре недели назад.



Возвращение Сака в строй ожидается в конце февраля или уже в марте, и Артета хочет, чтобы его подопечный использовал этот незапланированный простой с пользой.



"Конечно, ему нужно отправиться в отпуск. Он обязан это сделать. Со своей подружкой или со своей семьей — он может выбрать. Или сам по себе".



"Но ему нужно отвлечься на несколько дней и освежиться".



"Несмотря на реабилитацию, он все равно может делать много вещей, поэтому что это идеальная стадия. Думаю, это сделает его лучше", — цитирует Артету Daily Mail.