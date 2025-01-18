Гвардиола рад успехам Делапа

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что рад успехам своего бывшего нападающего Лиама Делапа в "Ипсвиче".

Прошлым летом "Сити" продал Делапа, своего воспитанника, в "Ипсвич" за 20 миллионов фунтов. Лиам прекрасно освоился в Премьер-Лиге и забил уже восемь голов.



В воскресенье Делап будет противостоять своему бывшему клубу, и Гвардиола лишь может порадоваться за 21-летнего англичанина.



"Его дела идут действительно хорошо. Так много игроков вышли из этой академии, и они прекрасно освоились в Премьер-Лиге".



"Когда он был здесь, мы всегда считали его типичным нападающим для Премьер-Лиги, и он действительно хорош. Мы рады за него", — цитирует Гвардиолу The Independent.