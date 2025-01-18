"Пэлас" приобрел Эссе у "Миллуолла"
"Кристал Пэлас" объявил о приобретении вингера "Миллуолла" Ромена Эссе за 14.5 млн. фунтов.
Эссе заключил с "Пэлас" контракт до июня 2030 и будет выступать за команду Оливера Гласнера под 21-м номером.
"Пэлас" не успел оформить трансфер Эссе в срок до матча этого уикенда против "Вест Хэма", поэтому 19-летнему англичанину придется подождать своего дебюта за "орлов".
В этом сезоне Эссе забил пять голов и отдал одну результативную передачу, выходя на все, за исключением одного, матчи "Миллуолла" в стартовом составе в рамках Чемпионшипа.
18.01.2025 13:00
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