"Пэлас" приобрел Эссе у "Миллуолла"

Ромен Эссе "Кристал Пэлас" объявил о приобретении вингера "Миллуолла" Ромена Эссе за 14.5 млн. фунтов.

Эссе заключил с "Пэлас" контракт до июня 2030 и будет выступать за команду Оливера Гласнера под 21-м номером.

"Пэлас" не успел оформить трансфер Эссе в срок до матча этого уикенда против "Вест Хэма", поэтому 19-летнему англичанину придется подождать своего дебюта за "орлов".

В этом сезоне Эссе забил пять голов и отдал одну результативную передачу, выходя на все, за исключением одного, матчи "Миллуолла" в стартовом составе в рамках Чемпионшипа.


Метки Кристал Пэлас, Миллуолл, трансферы, Эссе

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 279



Поиск: