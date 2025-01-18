Аморим заступился за Хейлунда

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заступился за своего нападающего Расмуса Хейлунда, который не забивает с середины декабря.

Победа 3:1 над "Саутгемптоном" в минувший четверг стала восьмым кряду матчем, в котором Хейлунду не удалось отличиться. Аморим снял Расмуса с игры уже на 53-й минуте.



Однако Аморим не придает этому значения и считает, что проблема не в Хейлунде. Просто команда недостаточно поддерживает 21-летнего датчанина, считает Рубен.



"Это больше командная проблема, чем проблема Расмуса. Вы можете видеть, что это случилось не только сейчас, это идет из прошлого. У нас есть явный дефицит голов и дефицит угрозы".



"Когда вы создаете угрозу сопернику, то соперник, возможно, не прессингует против вас высоко, поэтому все взаимосвязано".



"В этом сезоне у всех игроков были подобные моменты. Когда мы только начинали, Расмус был тем игроком, который всегда забивал. Он может вернуться к этому в следующем матче. Посмотрим", — цитирует Аморима Daily Mail.