"Вест Хэм" хочет купить Эйнджела Гомеса

"Вест Хэм" заинтересован в возвращении полузащитника французского "Лилля" Эйнджела Гомеса на родину.

Гомес добился значительного прогресса в "Лилле", куда он перебрался из "Манчестер Юнайтед" в 2021 году, и даже стал вызываться в сборную Англии.



Однако контракт Гомеса истекает в конце этого сезона, поэтому "Лилль" может продать 24-летнего игрока, пока не закрылось зимнее трансферное окно.



Как сообщает talkSPORT, Гомес может стать первым приобретением "Вест Хэма" при новом главном тренере Грэме Поттере.



Помимо Гомеса, "Вест Хэм" нацелен и на его партнера по "Лиллю" в лице нападающего Джонатана Дэвида, от контракта которого тоже остается полгода.