"Вест Хэм" хочет купить Эйнджела Гомеса

Эйнджел Гомес "Вест Хэм" заинтересован в возвращении полузащитника французского "Лилля" Эйнджела Гомеса на родину.

Гомес добился значительного прогресса в "Лилле", куда он перебрался из "Манчестер Юнайтед" в 2021 году, и даже стал вызываться в сборную Англии.

Однако контракт Гомеса истекает в конце этого сезона, поэтому "Лилль" может продать 24-летнего игрока, пока не закрылось зимнее трансферное окно.

Как сообщает talkSPORT, Гомес может стать первым приобретением "Вест Хэма" при новом главном тренере Грэме Поттере.

Помимо Гомеса, "Вест Хэм" нацелен и на его партнера по "Лиллю" в лице нападающего Джонатана Дэвида, от контракта которого тоже остается полгода.


Метки Вест Хэм, Гомес, Лилль

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2025 11:00

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