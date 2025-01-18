"Вест Хэм" хочет купить Эйнджела Гомеса
"Вест Хэм" заинтересован в возвращении полузащитника французского "Лилля" Эйнджела Гомеса на родину.
Гомес добился значительного прогресса в "Лилле", куда он перебрался из "Манчестер Юнайтед" в 2021 году, и даже стал вызываться в сборную Англии.
Однако контракт Гомеса истекает в конце этого сезона, поэтому "Лилль" может продать 24-летнего игрока, пока не закрылось зимнее трансферное окно.
Как сообщает talkSPORT, Гомес может стать первым приобретением "Вест Хэма" при новом главном тренере Грэме Поттере.
Помимо Гомеса, "Вест Хэм" нацелен и на его партнера по "Лиллю" в лице нападающего Джонатана Дэвида, от контракта которого тоже остается полгода.
18.01.2025 11:00
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