Зиркзее избежал дисквалификации за свое празднование против "Саутгемптона"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее избежал дисквалификации за свой жест во время победы 3:1 над "Саутгемптоном".

Напомним, празднуя один из трех голов своего партнера по команде Амада Диалло в четверг вечером, Зиркзее демонстративно схватил себя за промежность и потряс ей перед трибунами "Олд Траффорд".



За похожие жесты дисциплинарным санкциям в прошлом подвергались полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду и главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.



Однако FA решила не выдвигать обвинений в адрес Зиркзее. Как сообщает Daily Mail, Ассоциация лишь напомнила 23-летнему голландцу о его обязанностях.



Таким образом, Зиркзее будет доступен на домашний матч Премьер-Лиги против "Брайтона" в воскресенье.



