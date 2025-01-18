Зиркзее избежал дисквалификации за свое празднование против "Саутгемптона"

Джошуа Зиркзее Нападающий "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее избежал дисквалификации за свой жест во время победы 3:1 над "Саутгемптоном".

Напомним, празднуя один из трех голов своего партнера по команде Амада Диалло в четверг вечером, Зиркзее демонстративно схватил себя за промежность и потряс ей перед трибунами "Олд Траффорд".

За похожие жесты дисциплинарным санкциям в прошлом подвергались полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду и главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.

Однако FA решила не выдвигать обвинений в адрес Зиркзее. Как сообщает Daily Mail, Ассоциация лишь напомнила 23-летнему голландцу о его обязанностях.

Таким образом, Зиркзее будет доступен на домашний матч Премьер-Лиги против "Брайтона" в воскресенье.


Метки FA, Зиркзее, Манчестер Юнайтед, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2025 10:00

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