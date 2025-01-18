Аморим: "Остаток сезона будет похож на американские горки"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим призвал пока не ждать стабильности в результатах его команды и заявил, что остаток сезона будет подобен "американским горкам".

В минувший четверг "Юнайтед" заставил своих болельщиков понервничать, только благодаря хет-трику Амада Диалло в концовке вырвав победу 3:1 против занимающего последнее место в Премьер-Лиге "Саутгемптона".



Амориму по-прежнему отчаянно не хватает времени для работы со своей командой на тренировочном поле, поэтому Рубен ожидает, что "Юнайтед" сохранит свою нестабильность, переживая взлеты и падения.



"Думаю, нам будет сложно до конца сезона. Это будет слегка похоже на американские горки. А дальше это зависит от времени, которое у нас будет на тренировки".



"Мы все еще участвуем в кубковом турнире, а также у нас есть матчи УЕФА в Лиге Европы. Поэтому нам также важно сосредоточиться на следующем четверге, чтобы постараться попасть там в топ-8".



"Если мы сделаем это, то уберем два матча из своего расписания и получим полную неделю для тренировок, поэтому мы стараемся преуспеть на всех фронтах".



"За наше время вместе мы провели семь тренировок и сыграли 14-15 матчей. Это действительно тяжело, но мы должны продолжать стараться. Иногда мы играем хорошо, иногда играем плохо, но мы будем стараться выигрывать матчи", — цитирует Аморима The Independent.