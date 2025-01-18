МЮ примет решение по "Олд Траффорд" до конца сезона

"Манчестер Юнайтед" примет окончательное решение о судьбе своего стадиона "Олд Траффорд" до конца сезона.

Прошлой весной ситуация с обновлением стадиона "Юнайтед", наконец, сдвинулась с мертвой точки, потому что совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф создал оперативную группу по возрождению "Олд Траффорд" ("Old Trafford Regeneration Task Force").



В эту группу, главой которой стал лорд Себастьян Коу, вошли бывший защитник "Юнайтед" Гари Невилл и мэр Большого Манчестера Энди Бернем.



Накануне группа опубликовала свой отчет, в котором рассмотрены оба возможных варианта: строительство нового стадиона и реконструкция существующего.



Группа пришла к заключению, что реконструкция увеличит вместимость "Олд Траффорд" только до 87,000 зрителей и не позволит достичь заданного рубежа в 100,000. В то же время на строительство совершенно новой арены придется потратить 2 миллиарда фунтов.



Оба варианта остаются на рассмотрении, и до наступления лета "Юнайтед" изберет путь, которым будет двигаться, сообщает Sky Sports.



"Юнайтед" также собирается реконструировать прилегающую территорию, ожидая, что амбициозный проект клуба создаст дополнительные 90,000 рабочих мест и будет ежегодно приносить экономике Великобритании 7.3 млрд. фунтов.