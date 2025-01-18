"Милан" близок к договоренности с Уолкером

Итальянский "Милан" значительно продвинулся в переговорах с капитаном "Манчестер Сити" Кайлом Уолкером.

Имея всего один вакантный слот для игроков из-за пределов Евросоюза, "Милан" был вынужден выбирать между Уолкером и его партнером по сборной Англии Маркусом Рэшфордом, которого "Манчестер Юнайтед" готов отпустить в аренду.



И "Милан" свой выбор сделал, предпочтя Уолкера. Как сообщает Sky Sport Germany, переговоры о постоянном трансфере 34-летнего защитника идут полным ходом, и компромисс близок.



Ожидается, что Уолкер подпишет с "Миланом" контракт минимум до 2027 года. Сам Кайл хочет уладить все формальности и присоединиться к команде Сержиу Консейсау как можно скорее.



Добавим, от контракта Уолкера с "Сити" остается еще 18 месяцев.