22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 18 января, пятью поединками стартует 22-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НЬЮКАСЛ — БОРНМУТ 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ньюкасл" имеет возможность установить клубный рекорд из 10 побед кряду во всех соревнованиях. "Борнмут" не проиграл ни одного из девяти последних матчей Премьер-Лиги (5 побед, 4 ничьи), и это рекорд клуба. Четыре из пяти последних встреч "сорок" и "вишенок" в чемпионате завершились вничью.



Защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер возобновил тренировки, но не готов на 100 процентов. Ник Поуп, Джамаал Ласселлс, Харви Барнс и Каллум Уилсон по-прежнему травмированы.



"Борнмут" может недосчитаться защитника Джеймса Хилла, вынужденно замененного против "Челси" посреди недели. Кепа Аррисабалага должен вернуться на ворота.



БРЕНТФОРД — ЛИВЕРПУЛЬ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



23 из 28 своих очков в этом сезоне Премьер-Лиги — 82% — "Брентфорд" набрал дома. "Ливерпуль" является лучшей выездной командой в этой кампании английского первенства — 24 балла и 10 матчей без поражений (7 побед). "Пчелы" проиграли все четыре последние встречи с "красными" в Премьер-Лиге.



Защитники Рико Генри и Бен Ми покинули лазарет "Брентфорда"ранее на этой неделе.



"Ливерпуль" устроит фитнес-тест для нападающего Диогу Жоты. Луис Диас пропустил тренировку в четверг из-за болезни. Дарвин Нуньес возвращается после дисквалификации.



ЛЕСТЕР — ФУЛХЭМ 18:00



"Лестер" потерпел шесть поражений кряду в Премьер-Лиге. "Фулхэм" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 11 последних матчах во всех соревнованиях — дома против "Саутгемптона" в декабре (0:0). "Дачники" выиграли все три последние встречи с "лисами".



Защитник Войо Кулибали может дебютировать за "Лестер", если успеет получить разрешение на работу.



Полузащитник "Фулхэма" Сандер Берге залечил свою лодыжку, но Кенни Тете и Рис Нелсон остаются в лазарете.



ВЕСТ ХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00



В каждом из трех последних матчей "Вест Хэма" в Премьер-Лиге забивалось по пять голов (1 победа, 2 поражения). "Кристал Пэлас" проиграл только один из 10 последних поединков в чемпионате (4 победы, 5 ничьих). "Молотобойцы" не одержали ни одной победы в пяти последних домашних встречах с "орлами" (3 ничьи, 2 поражения).



"Вест Хэм" надеется, что вингер Крисенсио Саммервилл успеет решить свои проблемы с задней поверхностью бедра. А вот Альфонс Ареоля, Жан-Клер Тодибо и Джаррод Боуэн едва ли поправятся к субботе, не говоря уже о Мичейле Антонио и Никласе Фюллькруге,



Полузащитник "Пэлас" Джефферсон Лерма все еще болеет. Исмаила Сарр должен залечить свою болячку.



АРСЕНАЛ — АСТОН ВИЛЛА 20:30



Со старта прошлого сезона "Арсенал" забил 26 голов после угловых в Премьер-Лиге — больше всех. "Астон Вилла" начала календарный год с двух побед кряду в высшем дивизионе — впервые с 2009 года. "Канониры" потерпели пять поражений в 10 последних встречах с "вилланами" в Премьер-Лиге — как и в 46 предыдущих.

"Арсеналу" нужно принять решение по готовности защитника Риккардо Калафьори, который пропустил два последних матча.



За "Виллу" может дебютировать вингер Дониэлл Мален. Диего Карлос занят своим будущим. Пау Торрес, Джон Макгинн и Росс Баркли травмированы.