Ушел из жизни Денис Лоу

В возрасте 84 лет из жизни ушел легенда "Манчестер Юнайтед" Денис Лоу.

Будучи игроком, Лоу провел 11 лет на "Олд Траффорд". В течение этого времени Денис забил 237 голов в 404 матчах, что делает его третьим лучшим бомбардиром "Юнайтед" всех времен, после Уэйна Руни и сэра Бобби Чарльтона.



Лоу был частью команды "Юнайтед", которая под руководством сэра Мэтта Басби выиграла Кубок европейских чемпионов в 1968 году. Вместе с "красными дьяволами" Денис также завоевал два титула английского первенства и Кубок Англии.



Лоу также известен тем, что является единственным шотландским игроком, который становился обладателем "Золотого мяча".



Лоу до сих пор остается совместно лучшим бомбардиром сборной Шотландии всех времен, забив 30 голов (как и сэр Кенни Далглиш) в 55 матчах.



Добавим, в честь Лоу — а также Чарльтона и Джорджа Беста — близ "Олд Траффорд" установлена статуя, которую фанаты прозвали "Святой троицей".