Артета не считает, что в гонке остались только "Ливерпуль" и "Арсенал"

Наставник "Арсенала" Микель Артета не считает, что его команда осталась единственным реальным конкурентом лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".

В состоявшемся посреди недели туре "Ливерпуль" сыграл вничью с "Ноттингем Форест", чем незамедлительно воспользовался "Арсенал", благодаря победе над "Тоттенхэмом" выйдя на чистое второе место.



Однако Артета не спешит вычеркивать из гонки другие команды и предупреждает, что ситуация в верхней части таблицы еще может многократно поменяться.



"Только "Ливерпуль" и "Арсенал"? Я так не думаю".



"Когда смотришь на любой матч в Премьер-Лиге и на то, насколько малые детали отделяют победы от поражений, то понимаешь, что возможно всякое".



"Возможно, через две-три недели мы будем говорить о чем-нибудь совершенно другом. На дворе все еще январь, и это будет долгий, долгий путь", — цитирует Артету The Independent.