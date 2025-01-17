МЮ надеется, что Дьекереш отвергнет "Арсенал" в этом месяце

"Манчестер Юнайтед" надеется приобрести Виктора Дьекереша следующим летом, несмотря на интерес к нападающему "Спортинга" со стороны "Арсенала" в этом месяце.

"Арсенал" принялся активно искать нападающего после того, как Габриэль Жезус получил травму крестообразных связок колена.



По информации The Independent, Дьекереш является одним из рассматриваемых "Арсеналом" вариантов. В отличие от "канониров", "Юнайтед" позволить себе покупку Виктора в январе не может.



Дьекереш является хозяином своей судьбы из-за пункта о выкупе в контракте со "Спортингом", однако "Юнайтед" надеется, что Виктор отвергнет интерес "Арсенала" в этом месяце.



"Юнайтед" планирует купить Дьекереша грядущим летом, что позволило бы Виктору воссоединиться со своим бывшим главным тренером по "Спортингу" Рубеном Аморимом.