МЮ надеется, что Дьекереш отвергнет "Арсенал" в этом месяце

Виктор Дьекереш "Манчестер Юнайтед" надеется приобрести Виктора Дьекереша следующим летом, несмотря на интерес к нападающему "Спортинга" со стороны "Арсенала" в этом месяце.

"Арсенал" принялся активно искать нападающего после того, как Габриэль Жезус получил травму крестообразных связок колена.

По информации The Independent, Дьекереш является одним из рассматриваемых "Арсеналом" вариантов. В отличие от "канониров", "Юнайтед" позволить себе покупку Виктора в январе не может.

Дьекереш является хозяином своей судьбы из-за пункта о выкупе в контракте со "Спортингом", однако "Юнайтед" надеется, что Виктор отвергнет интерес "Арсенала" в этом месяце.

"Юнайтед" планирует купить Дьекереша грядущим летом, что позволило бы Виктору воссоединиться со своим бывшим главным тренером по "Спортингу" Рубеном Аморимом.


Метки Арсенал, Дьекереш, Манчестер Юнайтед, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2025 21:00

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