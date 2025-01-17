Гвардиола: "Холанд понял, что для него нет места лучше"

Эрлинг Холанд Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему, как ему кажется, Эрлинг Холанд заключил новый контракт.

Ранее днем "Сити" объявил, что Холанд заключил с клубом новый контракт, рассчитанный до июня 2034. К моменту его окончания Эрлингу будет 34 года.

Гвардиола чувствует, что за два с половиной года в Манчестере Холанд осознал, что "Реал" или какой-либо другой клуб не сравнится с "Сити".

"Он родом из Норвегии. Думаю, погода здесь, возможно, лучше, чем там. Он прекрасно освоился, он любит клуб и людей вокруг".

"Он любит Премьер-Лигу, любит быть здесь со своей женой и своим отцом. Думаю, у него сложилось представление, что на следующие 10 мест для него нет места лучше, чем здесь", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.


Метки Гвардиола, контракты, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2025 20:00

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  1. vals1702 17.01.2025 20:37 # vals1702
    рекорды в 5м дивизионе будет ставить)

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  2. makeewadim 17.01.2025 20:14 # makeewadim
    А куда ему ещё кинутся? Когда все места уже заняты) Жена с ребёнком на шее, деньги в семью! лол

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  3. gameboy 17.01.2025 20:12 # gameboy
    Наебали малого - 100%

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