Гвардиола: "Холанд понял, что для него нет места лучше"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему, как ему кажется, Эрлинг Холанд заключил новый контракт.
Ранее днем "Сити" объявил, что Холанд заключил с клубом новый контракт, рассчитанный до июня 2034. К моменту его окончания Эрлингу будет 34 года.
Гвардиола чувствует, что за два с половиной года в Манчестере Холанд осознал, что "Реал" или какой-либо другой клуб не сравнится с "Сити".
"Он родом из Норвегии. Думаю, погода здесь, возможно, лучше, чем там. Он прекрасно освоился, он любит клуб и людей вокруг".
"Он любит Премьер-Лигу, любит быть здесь со своей женой и своим отцом. Думаю, у него сложилось представление, что на следующие 10 мест для него нет места лучше, чем здесь", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.
17.01.2025 20:00
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