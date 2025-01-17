"Челси" заинтересован в Гарначо и Гиттенсе

"Челси" заинтересован в приобретении вингеров Алехандро Гарначо из "Манчестер Юнайтед" и Джейми Гиттенса из дортмундской "Боруссии" в это трансферное окно.

На этой неделе "Юнайтед" отказался продать Гарначо в "Наполи" за 40 миллионов фунтов. Итальянский клуб рассматривает 20-летнего аргентинца на замену Хвиче Кварацхелии, который направляется в ПСЖ.



Однако "Наполи" — не единственный претендент на Гарначо, которого, как утверждает Sky Sports, также хочет "Челси".



При этом "Юнайтед" не хочет продавать Гарначо, и только действительно крупное предложение заставит "красных дьяволов" задуматься о расставании с Алехандро.



Также на радаре у "Челси" находится Гиттенс, который с 2018 по 2020 занимался в академии "Манчестер Сити", а затем отправился в Дортмунд.



20-летний англичанин еще в прошлом сезоне ворвался в первую команду "Боруссии", продолжив прогрессировать в этой кампании.