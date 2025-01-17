Мареска объяснил возвращение Чалобы

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска объяснил решение своего клуба отозвать защитника Трево Чалобу из аренды в "Кристал Пэлас".

Столкнувшись с травмами Весле Фофана и Бенуа Бадиашиле, "Челси" решил досрочно вернуть из "Пэлас" Чалобу, который в последние недели вышел на пик формы.



По словам Марески, досрочное возвращение в родной клуб ничуть не расстроило Чалобу.



"Это был довольно легкий процесс. Мы столкнулись с рядом травм и искали решение. Лучшим решением было отозвать Трево, потому что мы знаем его и знаем, что он может помочь нам".



"Он знает это место лучше меня — он родился здесь! Он очень счастлив. Я разговаривал с ним несколько дней назад и сегодня утром. Он очень рад быть здесь".



"Причина, почему он ушел, заключается в финансах и тому подобных вещах, это не только техническое решение".



"Я не уверен, но кажется, Трев тренировался с нами до турне по США. Когда мы отправились в США, он остался здесь. Трев был хорош (в "Пэлас"), и поэтому мы его отозвали", — цитирует Мареску Sky Sports.