Холанд: "Я обязан "Сити" всем"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заявил, что решение о новом контракте далось ему легко.

В пятницу "Сити" подтвердил появившуюся в прессе информацию о том, что Холанд заключил новый контракт на девять с половиной лет — до июня 2034.



24-летний норвежец полон мотивации отблагодарить за доверие клуб, который теперь будет платить ему около 400,000 фунтов в неделю.



"Это было легко, потому что я обязан "Манчестер Сити" всем. Они взялись пригласить меня, они взялись подписать новый контракт со мной, поэтому, как минимум, я должен стараться играть в свою лучшую игру, делая лучше "Сити" как футбольный клуб, делая лучше команду и помогая клубу выступать наилучшим образом".



"Это то, что я стараюсь продолжать делать, и я устремлен вперед".



"Обычно ты никогда не можешь планировать будущее. Но ты можешь подготовиться к нему наилучшим образом, а благодаря новому контракту я могу чуть больше расслабиться у себя в голове, потому что в футболе все равно случиться может всякое".



"Поэтому теперь я могу расслабиться и сосредоточиться на том, чтобы стать лучше как футболист, стать лучше как человек и развить свою игру еще больше", — сообщил Холанд Sky Sports.