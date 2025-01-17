"Милан" интересуется Жоау Фелишем

Итальянский "Милан" задумывается о приглашении нападающего "Челси" Жоау Фелиша.

"Челси" только прошлым летом приобрел Фелиша у "Атлетико" за 46 миллионов фунтов, однако с тех пор Жоау отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "Челси" открыт к продаже Фелиша в январе, но "Милана" интересует аренда 25-летнего игрока сборной Португалии.



Фелиш является более предпочтительным вариантом для "Милана", нежели нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, который имеет гораздо более высокую зарплату и занимал бы слот для игроков из-за пределов Евросоюза.



Зарплата Фелиша составляет 92,000 фунтов фунтов в неделю, и "Милан" комфортно может ее себе позволить.