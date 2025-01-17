Скоулз: "Это будет нелепо, если МЮ продаст Майну"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что "красным дьяволам" нельзя продавать полузащитника Кобби Майну.

"Юнайтед" открыт к предложениям практически по всем своим игрокам из-за непростой ситуации с соблюдением правил финансового фейр-плей.



К продажу Майну "дьяволов" также подталкивает тупик в переговорах о новом контракте, однако Скоулз считает, что клуб обязан сохранить своего воспитанника.



"Это абсолютно нелепо, если клубу придется продать его. Он находится здесь с семи-восьми лет, и клуб проделал такую упорную работу, чтобы теперь продать его из-за правил ФФП? Это нелепо. Он является ярчайшей искрой в этой команде, ведущим игроком, который может отыграть здесь следующие 5-10 лет".



"В случае продажи Гарначо я не был бы испуган или обеспокоен, но в случае продажи Майну я был бы оскорблен", — сообщил Скоулз TNT Sports.