Скоулз: "Это будет нелепо, если МЮ продаст Майну"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что "красным дьяволам" нельзя продавать полузащитника Кобби Майну.
"Юнайтед" открыт к предложениям практически по всем своим игрокам из-за непростой ситуации с соблюдением правил финансового фейр-плей.
К продажу Майну "дьяволов" также подталкивает тупик в переговорах о новом контракте, однако Скоулз считает, что клуб обязан сохранить своего воспитанника.
"Это абсолютно нелепо, если клубу придется продать его. Он находится здесь с семи-восьми лет, и клуб проделал такую упорную работу, чтобы теперь продать его из-за правил ФФП? Это нелепо. Он является ярчайшей искрой в этой команде, ведущим игроком, который может отыграть здесь следующие 5-10 лет".
"В случае продажи Гарначо я не был бы испуган или обеспокоен, но в случае продажи Майну я был бы оскорблен", — сообщил Скоулз TNT Sports.
17.01.2025 15:00
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