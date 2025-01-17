"Юнайтед" передумал покупать Брантуэйта

"Манчестер Юнайтед" готов отказаться от планов по покупке центрального защитника "Эвертона" Джаррада Брануэйта.

Брантуэйт был целью для "Юнайтед" еще прошлым летом, однако "красные дьяволы" не пожелали платить 70 миллионов фунтов за Джаррада.



Несмотря на это, Брантуэйт оставался на радаре у "Юнайтед", и ожидалось, что грядущим летом клуб с "Олд Траффорд" предпримет новую попытку заполучить Джаррада.



Но так было до прихода Рубена Аморима в "Юнайтед". Новый главный тренер "дьяволов" обнаружил, что команда обладает прекрасным центральным защитником в лице Харри Магуайра.



Аморим очень доволен Магуайром, который недавно продлил свой контракт до 2026 года, и теперь, если "Юнайтед" и пригласит центрального защитника, то это будет молодой игрок на перспективу.



Решение "Юнайтед" не тратиться на Брантуэйта позволит Амориму укрепить другие позиции, сообщает Daily Mail.