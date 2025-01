Светская хроника за пятницу

"Аль-Хиляль" снова общается с Мохамедом Салахом. "Арсенал" готов выкупить Виктора Дьекереша. Оле Гуннар Сульшер возвращается к тренерской работе. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Аль-Хиляль" возобновил переговоры с представителями нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. (L'Equipe)



"Арсенал" допускает, что выплатит отступные в 83 миллиона фунтов за нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша, хотя прежде считал эту сумму чрезмерной. (L'Equipe)



"Арсенал" согласовал условия личного контракта с полузащитником "Реал Сосьедад" Мартином Субименди. (Football Transfers)



"Реал" хочет купить защитника "Арсенала" Вильяма Салиба грядущим летом. (Foot Mercato)



"Манчестер Юнайтед" требует от "Наполи" 70 млн. фунтов за вингера Алехандро Гарначо. (The Times)



"Челси" заинтересован в покупке вингера дортмундской "Боруссии" Кариме Адейеми грядущим летом. (Bild)



Дортмундская "Боруссия" сделала предложение насчет аренды защитника "Челси" Ренату Вейги с опцией выкупа. (Sky Sport Germany)



Дортмундская "Боруссия" заинтересована в нападающем "Брентфорда" Кевине Шаде. (Bild)



"Брентфорд" не планирует продавать нападающего Йоана Висса в этом месяце. (talkSPORT)



"Ноттингем Форест" постарается купить Висса, если продаст Тайво Авоньи в этом месяце. (The Telegraph)



"Вест Хэм" и "Тоттенхэм" интересуются нападающим "Барселоны" Ансу Фати. (Sport)



Клуб МЛС "Атланта Юнайтед" предложил 15 млн. фунтов за нападающего "Кристал Пэлас" Одсонна Эдуара. (Daily Mail)



Четыре клуба Премьер-Лиги, включая "Эвертон", интересуются бывшим вингером "Челси" Виллианом. (Daily Mail)



"Аль-Шабаб" сделал запрос насчет полузащитника "Вулверхэмптона" Марио Лемина. (BBC)



Другое



"Тоттенхэм" сохраняет веру в своего главного тренера Анге Постекоглу. (Football.London)



Бывший главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер близок к назначению в "Бешикташе". (The Sun)



"Селтик" нанял на роль скаута 80-летнего Дэвида Плита. (Daily Mail)



Таблоид собирается опубликовать совместное фото нападающего "Юнайтед" Маркуса Рэшфорда с рэпером, который убил 16-летнего подростка. (Daily Mail)