"Челси" потребовал компенсацию от "Эвертона" за прекращение аренды Бройи

"Челси" потребовал компенсацию от "Эвертона", чтобы досрочно принять нападающего Армандо Бройю обратно.

Прошлым летом "Эвертон" взял травмированного Бройю в аренду на сезон 2024/25. За "ирисок" Армандо дебютировал только 4 декабря.



Никак себя не проявив, в своем шестом матче за "Эвертон" Бройя получил новую травму, после чего "ириски" выразили желание досрочно прекратить аренду Армандо.



С помощью этого "Эвертон" хотел освободить один из четырех слотов для арендованных игроков, чтобы пригласить кого-нибудь в январе вместо Бройи, однако "Челси" потребовал, чтобы "ириски" выплатили оставшуюся стоимость сделки.



В данный момент судьба Бройи находится в подвешенном состоянии, однако известно, что со своей новой травмой — связок лодыжки — 23-летний албанец пропустит до трех месяцев.