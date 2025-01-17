"Челси" потребовал компенсацию от "Эвертона" за прекращение аренды Бройи

Армандо Бройя "Челси" потребовал компенсацию от "Эвертона", чтобы досрочно принять нападающего Армандо Бройю обратно.

Прошлым летом "Эвертон" взял травмированного Бройю в аренду на сезон 2024/25. За "ирисок" Армандо дебютировал только 4 декабря.

Никак себя не проявив, в своем шестом матче за "Эвертон" Бройя получил новую травму, после чего "ириски" выразили желание досрочно прекратить аренду Армандо.

С помощью этого "Эвертон" хотел освободить один из четырех слотов для арендованных игроков, чтобы пригласить кого-нибудь в январе вместо Бройи, однако "Челси" потребовал, чтобы "ириски" выплатили оставшуюся стоимость сделки.

В данный момент судьба Бройи находится в подвешенном состоянии, однако известно, что со своей новой травмой — связок лодыжки — 23-летний албанец пропустит до трех месяцев.


Метки Бройя, травмы, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2025 11:00

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