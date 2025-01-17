"Бавария" не будет покупать Нкунку и не отпустит Теля

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль подтвердил, что его клуб не будет покупать нападающего "Челси" Кристофера Нкунку в это трансферное окно.

Ранее на этой неделе появилась информация о том, что Нкунку согласовал условия контракта с "Баварией" и хочет перебраться в Мюнхен немедленно.



Пресса также спекулировала о том, что "Челси" может обменять Нкунку на вингера "Баварии" Матиса Теля, который в этом сезоне не проходит в стартовый состав немецкого гранда.



Однако реальность такова, что посреди сезона "Бавария" не будет покупать Нкунку, как и не отпустит Теля.



"Наша четкая цель — помочь Матису совершить прорыв у нас".



"Мы очень довольны своим подбором игроком, в качественном и количественном отношении. Наш состав достаточно укомплектован. У нас нет интереса что-либо предпринимать в январе", — сообщил Эберль Spox.