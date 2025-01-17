"Бавария" не будет покупать Нкунку и не отпустит Теля

Матис Тель и Кристофер Нкунку Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль подтвердил, что его клуб не будет покупать нападающего "Челси" Кристофера Нкунку в это трансферное окно.

Ранее на этой неделе появилась информация о том, что Нкунку согласовал условия контракта с "Баварией" и хочет перебраться в Мюнхен немедленно.

Пресса также спекулировала о том, что "Челси" может обменять Нкунку на вингера "Баварии" Матиса Теля, который в этом сезоне не проходит в стартовый состав немецкого гранда.

Однако реальность такова, что посреди сезона "Бавария" не будет покупать Нкунку, как и не отпустит Теля.

"Наша четкая цель — помочь Матису совершить прорыв у нас".

"Мы очень довольны своим подбором игроком, в качественном и количественном отношении. Наш состав достаточно укомплектован. У нас нет интереса что-либо предпринимать в январе", — сообщил Эберль Spox.


Метки Бавария, Нкунку, Тель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2025 10:00

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