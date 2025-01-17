Зиркзее грозит дисквалификация за жест перед трибунами

Нападающему "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее может грозить дисквалификация за празднование одного из голов своей команды против "Саутгемптона".

Появившись на замену в начале второго тайма, Зиркзее помог "Юнайтед" переломить хоть неудачно складывающегося матча и вырвать победу со счетом 3:1.



Празднуя один из трех голов своего партнера по команде Амада Диалло, Зиркзее схватил себя правой рукой за промежность. Джошуа сделал это демонстративно перед трибунами "Олд Траффорд".



Как сообщает talkSPORT, поступок Зиркзее привлек внимание FA, и теперь 23-летнему голландцу может грозить денежный штраф или даже дисквалификация.



За похожий жест во время Евро-2024 полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем схлопотал отложенную дисквалификацию на один матч. А вот Криштиану Роналду реально пропустил одну игру, сделав то же самое в поединке за "Аль-Наср" в прошлом году.



