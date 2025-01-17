"Боруссия" вступила в борьбу за Рэшфорда

Дортмундская "Боруссия" решила, что попытается заполучить нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда в это трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, после внутренних переговоров боссы "Боруссии" приняли решение вступить в борьбу за возможность арендовать Рэшфорда на остаток сезона.



В Дортмунде уверены, что зарплата 27-летнего игрока сборной Англии в 325,000 фунтов в неделю не станет проблемой, если "Юнайтед" продолжит платить ее часть.



Правда, в борьбе за Рэшфорда "Боруссия" столкнется с конкуренцией других клубов, особенно "Милана", который проявляет предметный интерес к Маркусу и уже провел встречу с его представителями.