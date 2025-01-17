Скоулз: "80 минут "Саутгемптон" был гораздо лучше"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что "красные дьяволы" сыграли крайне плохо против "Саутгемптона", несмотря на положительный результат.
Три поздних гола Амада Диалло позволили "Юнайтед" совершить "камбэк" в домашнем противостоянии с последней командой Премьер-Лиги и вырвать победу со счетом 3:1.
Однако Скоулз убежден, что на протяжении большей части матча "Саутгемптон" был гораздо лучше, а "камбэк" случился исключительно благодаря Диалло.
"На протяжении 80 минут их ("Юнайтед") игра была так плоха, что хуже и не увидишь, особенно с учетом того, что им противостояла команда со дна лиги".
"На протяжении 80 минут "Саутгемптон" был гораздо лучше, нежели "Манчестер Юнайтед". Лучше в плане передач, технически, тактически. Амад Диалло оказался единственной искрой".
"Я по-прежнему думаю, что тренер будет расстроен такой игрой — игрой против команды, которой сложно даются голы и которая так много пропускает. Амад — единственный, кто заслуживает похвалы сегодня вечером".
"Думаю, тактически и технически "Саутгемптон" был гораздо лучше, нежели "Манчестер Юнайтед". "Манчестер Юнайтед" был действительно плох".
"Саутгемптон" был на другом уровне. "Юнайтед" выиграл матч исключительно благодаря Амаду Диалло. Остальные игроки должны долго и пристально посмотреть на себя в зеркало", — сообщил Скоулз в эфире TNT Sports.
17.01.2025 07:00
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