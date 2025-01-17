Аморим: "Диалло может значительно прибавить"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим призвал вингера Амада Диалло продолжать совершенствовать свою игру.

Накануне вечером Диалло отметился хет-триком в концовке домашнего матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона", благодаря чему "Юнайтед" вырвал победу 3:1.



Однако Аморим предпочитает не увлекаться успехами Диалло, советуя 22-летнему ивуарийцу сосредоточиться на следующем матче.



"Он проводит очень хороший сезон. Но и только".



"Мы должны быть осторожны с этими молодыми парнями. Он действительно хорошо потрудился сегодня. Он может значительно прибавить. Но этот матч уже в прошлом. Нам нужно готовиться к будущему. Такова футбольная жизнь".



"Он замечательно потрудился. Сделать хет-трик за такого рода клуб — отличный момент для молодого парня. Но ему нужно сосредоточиться на следующем матче, потому что этот уже в прошлом, и нужно подготовиться к следующему матчу", — цитирует Аморима Sky Sports.