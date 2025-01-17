Хет-трик Диалло позволил МЮ вырвать победу против "Саутгемптона"

Амад Диалло Хет-трик Амада Диалло в течение 12 минут позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу 3:1 в домашнем противостоянии с занимающим последнее место в Премьер-Лиге "Саутгемптоном".

Главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим ввел в стартовый состав своей команды Лени Йоро и Алехандро Гарначо, которые заменили Харри Магуайра и Диогу Далота. Маркус Рэшфорд снова не попал в заявку.

У "святых" с первых мину появились Юкинари Сугавара и Матеуш Фернандеш, заменив Натана Вуда и Пола Онуачу.

"Юнайтед" имел некоторое преимущество в начале матча, но затем "Саутгемптон" пару раз напряг Андре Онана.

А на 20-й минуте хозяева создали первый реальный момент. Расмус Хейлунд передачей с левого края штрафной нашел Гарначо в центре площадки, однако удар Алехандро в касание оказался неточным.

"Дьяволы" продолжили атаковать, но без явных голевых моментов. А на 28-й минуте "святые" снова показали зубы, и Онана совершил два потрясающих сейва после ударов Тайлера Диблинга и Фернандеша.

Свой первый в матче удар в створ "Юнайтед" нанес только на 36-й минуте, когда Бруну Фернандеш с дистанции размял Аарона Рамсдейла.

В итоге на 43-й минуте счет все же был открыт. После подачи углового Мануэль Угарте спиной отправил мяч в свои ворота — 0:1.

До перерыва у "Саутгемптона" был шанс на второй гол, но Онана снова парировал удар Диблинга.

На 58-й минуте гости имели очередной верный момент. Камалдин Сулемана легко ушел от Йоро на левом фланге, ворвался в штрафную и пробил, но в дальний угол ворот не попал.

Спустя минуту "Юнайтед" ответил своим невероятным промахом. Это вышедший на замену Антони не смог нормально замкнуть прострел вдоль ворот.

В концовке гости стали слишком прижиматься к своим воротам и на 82-й минуте за это поплатились. Амад Диалло вошел в штрафную с правого фланга, прорвался через Кайла Уолкер-Питерса и пробил в ближний угол — 1:1.

"Юнайтед" воодушевился еще больше и пошел за победой. На последней минуте основного времени Диалло все же принес своей команде три очка, ногой ткнув мяч в ворота после заброса от Кристиана Эриксена — 2:1.

Уже в компенсированное время все тот же Диалло упрочил победу своей команды, обокрав Тейлора Харвуд-Беллиса и поразив пустые ворота — 3:1.

Первый час матча "Саутгемптон" просто переигрывал своего соперника. "Юнайтед" был совсем плох, однако в заключительные минут 20-30 "дьяволы" преобразились и спасли игру.

"Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2025 00:55

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  1. brown-ale 17.01.2025 01:13 # brown-ale
    Можно продавать Амада, пока в дно не превратился.

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  2. hachidlo 17.01.2025 01:03 # hachidlo
    ГЕЙБОЙ ХОРОШ!!!

    Дрочба обоссаный хацу титулоф брафифки.

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  3. imf-tau 17.01.2025 01:03 # imf-tau
    Вопросов по будущему Хойлунда и Гарначо, думаю, больше нет.

    Бегите за Наполи и забирайте деньги пока они не передумали.

    Удивляет когда игра улучшается когда на поле появляются игроки которые умеют работать с мячом, а не бегать как электрички в пустоту, правда?

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  4. narcot 17.01.2025 01:02 # narcot
    ))))))


    17.01.2025 00:35 #
    electric

    Хотелось бы поздравить лёму с победой. ждёмс...
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    17.01.2025 00:48 #
    electric

    С победой борях
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    Источник: http://fapl.ru/posts/112459/?c=1#c8010410

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  5. narcot 17.01.2025 01:01 # narcot
    когда я писал, что амада нужно железно ставить в основу, фатима спрашивала, с хуя ли я вообще это взял. фатима и её понимание процессов))

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  6. el-ray 17.01.2025 01:00 # el-ray
    хорошие последние 15 минут матча

    с победой!

    Аморим умница! не то что слот, который удачу в заменах ищет, замены Аморима решают

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  7. thegodfather 17.01.2025 01:00 # thegodfather
    Пожалуй нужен бартер
    Майну + диало в обмен на чилвела дисаси и дюсбери хола

    Челси очень любит молоденьких, а мю падки на опытных и смелых

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  8. narcot 17.01.2025 00:59 # narcot
    спасибо бывшему писькониру за победу))0

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