Хет-трик Диалло позволил МЮ вырвать победу против "Саутгемптона"

Хет-трик Амада Диалло в течение 12 минут позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу 3:1 в домашнем противостоянии с занимающим последнее место в Премьер-Лиге "Саутгемптоном".

Главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим ввел в стартовый состав своей команды Лени Йоро и Алехандро Гарначо, которые заменили Харри Магуайра и Диогу Далота. Маркус Рэшфорд снова не попал в заявку.



У "святых" с первых мину появились Юкинари Сугавара и Матеуш Фернандеш, заменив Натана Вуда и Пола Онуачу.



"Юнайтед" имел некоторое преимущество в начале матча, но затем "Саутгемптон" пару раз напряг Андре Онана.



А на 20-й минуте хозяева создали первый реальный момент. Расмус Хейлунд передачей с левого края штрафной нашел Гарначо в центре площадки, однако удар Алехандро в касание оказался неточным.



"Дьяволы" продолжили атаковать, но без явных голевых моментов. А на 28-й минуте "святые" снова показали зубы, и Онана совершил два потрясающих сейва после ударов Тайлера Диблинга и Фернандеша.



Свой первый в матче удар в створ "Юнайтед" нанес только на 36-й минуте, когда Бруну Фернандеш с дистанции размял Аарона Рамсдейла.



В итоге на 43-й минуте счет все же был открыт. После подачи углового Мануэль Угарте спиной отправил мяч в свои ворота — 0:1.



До перерыва у "Саутгемптона" был шанс на второй гол, но Онана снова парировал удар Диблинга.



На 58-й минуте гости имели очередной верный момент. Камалдин Сулемана легко ушел от Йоро на левом фланге, ворвался в штрафную и пробил, но в дальний угол ворот не попал.



Спустя минуту "Юнайтед" ответил своим невероятным промахом. Это вышедший на замену Антони не смог нормально замкнуть прострел вдоль ворот.



В концовке гости стали слишком прижиматься к своим воротам и на 82-й минуте за это поплатились. Амад Диалло вошел в штрафную с правого фланга, прорвался через Кайла Уолкер-Питерса и пробил в ближний угол — 1:1.



"Юнайтед" воодушевился еще больше и пошел за победой. На последней минуте основного времени Диалло все же принес своей команде три очка, ногой ткнув мяч в ворота после заброса от Кристиана Эриксена — 2:1.



Уже в компенсированное время все тот же Диалло упрочил победу своей команды, обокрав Тейлора Харвуд-Беллиса и поразив пустые ворота — 3:1.



Первый час матча "Саутгемптон" просто переигрывал своего соперника. "Юнайтед" был совсем плох, однако в заключительные минут 20-30 "дьяволы" преобразились и спасли игру.



"Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон". Отчет о матче