"Сити" договорился о покупке Мармуша

"Манчестер Сити" достиг устной договоренности с немецким "Айнтрахтом" о приобретении нападающего Омара Мармуша.

Предварительно заручившись согласием самого Мармуша, затем "Сити" вступил в переговоры с "Айнтрахом" о компенсации за 25-летнего египтянина.



Несмотря на то, что изначально два клуба значительно расходились в оценке стоимости Мармуша, компромисс все же был достигнут, утверждает The Independent.



В данный момент неясно, о какой сумме идет речь — вероятно, не меньше 50 миллионов фунтов.



Мармуш привлекателен для "Сити" тем, что сам может играть центрального нападающего, а также чуть в глубине, позади Эрлинга Холанда.



В этом сезоне Мармуш забил 20 голов и отдал 13 результативных передач во всех соревнованиях — в Бундеслиге больше раз, чем Омар, отличился только Харри Кейн из "Баварии".