"Сити" договорился о покупке Мармуша

Омар Мармуш "Манчестер Сити" достиг устной договоренности с немецким "Айнтрахтом" о приобретении нападающего Омара Мармуша.

Предварительно заручившись согласием самого Мармуша, затем "Сити" вступил в переговоры с "Айнтрахом" о компенсации за 25-летнего египтянина.

Несмотря на то, что изначально два клуба значительно расходились в оценке стоимости Мармуша, компромисс все же был достигнут, утверждает The Independent.

В данный момент неясно, о какой сумме идет речь — вероятно, не меньше 50 миллионов фунтов.

Мармуш привлекателен для "Сити" тем, что сам может играть центрального нападающего, а также чуть в глубине, позади Эрлинга Холанда.

В этом сезоне Мармуш забил 20 голов и отдал 13 результативных передач во всех соревнованиях — в Бундеслиге больше раз, чем Омар, отличился только Харри Кейн из "Баварии".


Метки Айнтрахт, Манчестер Сити, Мармуш

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2025 00:05

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  1. high-malvern 17.01.2025 01:07 # high-malvern
    Хорошо. Будет нацелен на голы. И в подыгрыше тоже неплох.

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