"Вест Хэм" составил шорт-лист из нападающих

"Вест Хэм" составил шорт-лист по укреплению позиции нападающего в зимнее трансферное окно.

"Вест Хэм" только прошлым летом приобрел в нападение Никласа Фюллькруга, однако тот забил лишь два гола в Премьер-Лиге и недавно получил очередную травму, присоединившись в лазарете к Джарроду Боуэну и Мичейлу Антонио.



Поэтому приглашение нападающего является приоритетной задачей для нового главного тренера "молотобойцев" Грэма Поттера на январь.



По информации Sky Sports, Поттер является большим поклонником Джона Дурана, однако "Астон Вилла" хочет за колумбийскую звезду свыше 70 миллионов фунтов.



Высокое место в списке целей "Вест Хэма" занимает Эван Фергюсон, который в этом сезоне проигрывает конкуренцию Жоао Педро и Данни Уэлбеку в "Брайтоне".



В шорт-лист лондонского клуба также входят Родриго Мунис из "Фулхэма", Тайво Авоньи из "Ноттингем Форест", Эванн Гессан из "Ниццы" и Андре Силва из "РБ Лейпциг".