"Сити" начал переговоры о покупке Камбьязо
"Манчестер Сити" заинтересован в приобретении крайнего защитника итальянского "Ювентуса" Андреа Камбьязо.
Как сообщает BBC, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола давно хочет пригласить в свою команду игрока, основной специализацией которого является левый фланг обороны.
Такого игрока у "Сити" не со времен Бенжамена Менди, который был отстранен клубом после обвинений в изнасиловании и впоследствии оправдан судом.
В данный момент переговоры по Камбьязо, который также способен сыграть правого защитника, находятся на ранней стадии.
24-летний итальянец является продуктом академии "Дженоа", а "Ювентус" представляет с 2022 года.
Проведя сезон в "Болонье" на правах аренды, Камбьязо утвердился игроком стартового состава "Ювентуса". В этой кампании Адреа сыграл 25 матчей во всех соревнованиях, забив два гола и отдав две результативные передачи.
В данный момент "Ювентус" оценивает Камбьязо в 67 миллионов фунтов.
16.01.2025 22:00
Просмотров: 139
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: