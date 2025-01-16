"Сити" начал переговоры о покупке Камбьязо

"Манчестер Сити" заинтересован в приобретении крайнего защитника итальянского "Ювентуса" Андреа Камбьязо.

Как сообщает BBC, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола давно хочет пригласить в свою команду игрока, основной специализацией которого является левый фланг обороны.



Такого игрока у "Сити" не со времен Бенжамена Менди, который был отстранен клубом после обвинений в изнасиловании и впоследствии оправдан судом.



В данный момент переговоры по Камбьязо, который также способен сыграть правого защитника, находятся на ранней стадии.



24-летний итальянец является продуктом академии "Дженоа", а "Ювентус" представляет с 2022 года.



Проведя сезон в "Болонье" на правах аренды, Камбьязо утвердился игроком стартового состава "Ювентуса". В этой кампании Адреа сыграл 25 матчей во всех соревнованиях, забив два гола и отдав две результативные передачи.



В данный момент "Ювентус" оценивает Камбьязо в 67 миллионов фунтов.