Трент пока не дал свое согласие "Реалу"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд пока не дал свое согласие на переход в испанский "Реал".

Не сумев приобрести Александер-Арнольда ранее в январе, "Реал" вернулся к своему первоначальному плану, который предусматривает заключение предварительного контракта, чтобы затем подписать Трента свободным агентом в конце сезона.



Сегодня в испанской прессе появилась информация, что 26-летний игрок сборной Англии дал устное согласие перейти в "Реал", когда истечет его контракт с "Ливерпулем".



Однако Sky Sports спешит опровергнуть эту информацию. Александер-Арнольд пока не согласился на переход в "Реал", даже на словах.



В свою очередь talkSPORT добавляет, что соответствующая договоренность близка, и в Мадриде уверены в сделке с Трентом.