"Аль-Хиляль" готов сделать предложение Салаху
"Аль-Хиляль" готов сделать предложение нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху, если тот выразит готовность перебраться в Саудовскую Аравию.
Салах до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт с "Ливерпулем", хотя стороны продолжают переговоры, и на "Энфилде" настроены оптимистично насчет удержания своей звезды.
За ситуацией Салаха внимательно следит "Аль-Хиляль", который рассматривает 32-летнего египтянина в качестве замены для Неймара, который с высокой вероятностью уйдет от чемпионов саудовского первенства в конце сезона.
Как сообщает Sky Sports, "Аль-Хиляль" лишь ожидает отмашки Салаха — Мохамед должен отреагировать на интерес из Саудовской Аравии и подтвердить свою готовность покинуть Европу.
"Аль-Хиляль" готов сработать быстро, чтобы взять Салаха на стартующий в июне клубный Чемпионат Мира.
16.01.2025 20:00
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