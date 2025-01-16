"Аль-Хиляль" готов сделать предложение Салаху

"Аль-Хиляль" готов сделать предложение нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху, если тот выразит готовность перебраться в Саудовскую Аравию.

Салах до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт с "Ливерпулем", хотя стороны продолжают переговоры, и на "Энфилде" настроены оптимистично насчет удержания своей звезды.



За ситуацией Салаха внимательно следит "Аль-Хиляль", который рассматривает 32-летнего египтянина в качестве замены для Неймара, который с высокой вероятностью уйдет от чемпионов саудовского первенства в конце сезона.



Как сообщает Sky Sports, "Аль-Хиляль" лишь ожидает отмашки Салаха — Мохамед должен отреагировать на интерес из Саудовской Аравии и подтвердить свою готовность покинуть Европу.



"Аль-Хиляль" готов сработать быстро, чтобы взять Салаха на стартующий в июне клубный Чемпионат Мира.