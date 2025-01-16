МЮ отклонил предложение "Наполи" по Гарначо

"Манчестер Юнайтед" отклонил стартовое предложение итальянского "Наполи" в 40 миллионов фунтов о покупке вингера Алехандро Гарначо.

"Наполи" сделал Гарначо своей целью номер один после того, как согласился отпустить Хвичу Кварацхелию в ПСЖ за 70 млн. фунтов.



И хотя из-за своих проблем с финансовым фейр-плей "Юнайтед" открыт к продаже Гарначо, предложенных "Наполи" 40 млн. фунтов оказалось недостаточно для заключения сделки.



По информации Daily Star, "Юнайтед" сообщил "Наполи", что 20-летний аргентинец покинет "Олд Траффорд" в этом месяце только за 60 млн. фунтов.



Также утверждается, что сам Гарначо открыт к уходу из "Юнайтед" и хочет поработать с главным тренером "Наполи" Антонио Конте.