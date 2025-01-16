Виллиан предложен "Эвертону"
"Эвертон" является одним из клубов, кому был предложен бывший вингер "Челси", "Арсенала" и "Фулхэма" Виллиан.
Виллиан является свободным агентом после того, как договорился о досрочном прекращении своего контракта с "Олимпиакосом", где он провел всего полгода.
Судя по всему, возвращение в Премьер-Лигу является приоритетом для 36-летнего бразильца, который был предложен более чем одному клубу английского первенства.
Одним из этих клубов, как утверждает The Telegraph, является "Эвертон". "Ириски" проявили определенный интерес к ветерану, но имеют на радаре и других игроков.
Новый главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес уже заявил, что надеется на усиление в январе, однако возможности "ирисок" ограничены, и доступный бесплатно Виллиан выглядит привлекательно для них.
16.01.2025 18:00
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Ехал бы уже к арабам
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