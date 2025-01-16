Райс считает, что "Арсенал" мог забить 10 голов "Тоттенхэму"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс считает, что его команда могла победить "Тоттенхэм" с гораздо более крупным счетом.

Накануне "Арсенал" отпраздновал волевую победу 2:1 над своими соседями по Северному Лондону, однако у Райса осталось ощущение, что этот счет не отражает то подавляющее игровое преимущество, которое имели "канониры".



"Победа сегодня вечером значит больше, чем что-либо. Первые 45 минут, с самой первой минуты, было чистое доминирование. Мы показали стремление, напористость, желание. Можно было сказать, что это дерби".



"Если честно, нам не повезло не забить 10 сегодня вечером. Думаю, у меня есть это ощущение", — сообщил Райс TNT Sports.