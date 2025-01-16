Франк исключает продажу Мбемо в январе

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк заявил, что его клуб не продаст вингера Бриана Мбемо в зимнее трансферное окно.

25-летний Мбемо забил уже 13 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, чем привлек внимание серьезных клубов вроде "Тоттенхэма", "Ньюкасла" и особенно "Арсенала".



После ничьей 2:2 против "Манчестер Сити" во вторник вечером Франка спросили, существует ли хоть какая-нибудь вероятность того, что Мбемо будет продан в январе, и ответ Томаса был однозначным.



"Нет! Мне очень легко ответить на этот вопрос!" — сообщил Франк talkSPORT.