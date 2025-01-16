"Арсенал" возобновил интерес к Влаховичу

"Арсенал" возобновил интерес к нападающему итальянского "Ювентуса" Душану Влаховичу.

"Арсенал" был вынужден задуматься о приглашении нападающего в январе после того, как Габриэль Жезус получил травму крестообразных связок колена и выбыл до конца сезона.



По информации talkSPORT, "Арсенал" вновь помышляет о приглашении Влаховича, который неожиданно пропустил ничью "Ювентуса" с "Аталантой" в Серии А (1:1).



"Я не буду говорить о трансферном рынке. Душан восстанавливается, он не готов на 100 процентов, и мы не можем рисковать тем, чтобы потерять еще надолго. Поэтому посмотрим, что случится в ближайшие дни", — сообщил главный тренер "Ювентуса" Тиаго Мотта после матча.