"Брайтон" обратился насчет покупки Адарабиойо

"Брайтон" проявил интерес к центральному защитнику "Челси" Тосину Адарабиойо.

Адарабиойо только прошлым летом присоединился к "Челси", перебравшись свободным агентом из "Фулхэма". С тех пор Тосин отметился семью появлениями в стартовом составе "синих" в рамках Премьер-Лиги.



Теперь у "Челси" может появиться соблазн заработать на игроке, который достался клубу бесплатно, потому что желание приобрести 27-летнего англичанина выразил "Брайтон".



Как сообщает Daily Mail, помочь "Брайтону" заполучить Адарабиойо может решение "Челси" отозвать из аренды в "Кристал Пэлас" Трево Чалобу, который получил гарантии того, что будет выходить в стартовом составе команды Энцо Марески.