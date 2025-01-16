Светская хроника за четверг
Виллиан может вернуться в Премьер-Лигу. Милош Керкез предпочитает "Ливерпуль". "Арсенал" готов купить Виктора Дьекереша или Бриана Мбемо. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.
Бывший вингер "Челси" и "Арсенала" Виллиан, доступный свободным агентом, может вернуться в Премьер-Лигу. (Daily Mail)
Саудиты готовы заплатить нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху 65 миллионов фунтов за два сезона в их лиге. (The Sun)
"Реал" отказался от идеи приобрести Трента Александер-Арнольда в январе и теперь собирается подписать защитника "Ливерпуля" свободным агентом в конце сезона. (Relevo)
Защитник "Борнмута" Милош Керкез предпочитает перейти в "Ливерпуль", нежели в "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити". (i Sport)
"Тоттенхэм" составит конкуренцию "Наполи" в борьбе за вингера "Юнайтед" Алехандро Гарначо. (Football Transfers)
"Юнайтед" провел переговоры с рядом клубов, которые могут забрать вингера Антони в этом месяце. (The Sun)
Защитник Витор Рейс попрощался с партнерами по "Палмейрасу" и теперь направляется на медобследование в "Сити". (The Times)
"Арсенал" ищет варианты для усиления нападения, присматриваясь к Виктору Дьекерешу из "Спортинга" и Бриану Мбемо из "Брентфорда". (L'Equipe)
Бразильский клуб "Фламенго" "очень заинтересован" в полузащитнике "Арсенала" Жоржиньо. (Sky Sports)
"Ювентус", "Аталанта" и "Байер" проявляют интерес к защитнику "Челси" Акселю Дисаси. (Caught Offside)
"Ньюкасл" отклонил предложение "Фенербахче" насчет защитника Ллойда Келли. (The Telegraph)
"Галатасарай" обратился к "Астон Вилле" насчет защитника Диего Карлоса. (Fabrizio Romano)
"Вест Хэм" заинтересован в нападающих Родриго Мунисе из "Фулхэма" и Эване Фергюсоне из "Брайтона". (talkSPORT)
Другое
Бывший вингер "Юнайтед" Джесси Лингард был назван новым капитаном южнокорейского "Сеула". (Daily Mail)
Полиция начала свое расследование по поводу оскорблений, которым подверглись нападающий "Арсенала" Кай Хаверц и его жена после вылета "канониров" из Кубка Англии от "Юнайтед". (Daily Mirror)
Решение Хосепа Гвардиолы заключить новый контракт с "Сити" привело к разводу главного тренера "горожан" с супругой. (The Sun)
Вместо Гари Линекера вести телешоу Match of the Day со следующего сезона будут Келли Кейтс, Марк Чепмен и Гэбби Логан. (BBC)
16.01.2025 12:00
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А вы знали что номер 14 который принадлежал Чалобе, он был выбран в память о покойной матери, но тупорылые владельцы xуй ложили на эту нигру, запретили тренироваться с основой командой, не взяли его в тур, запретили тренироваться с основной командой, отдали его номер бесполезному фелишу и слили в аренду. Всё что нужно знать об этих залупенисах.
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Николасом Джексоном не был, но и новым Месси не стал… Как «Тоттенхэм (с) Рахим Стерлинг
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У Роналду за сезон 200, а Солаху предлагают за 2 сезона 65, пиздеж
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"Манчестер Юнайтед" планирует продать Алехандро Гарначо в "Наполи" за 32 млн. фунтов и выкупить назад аргентинца за 100 млн. фунтов, когда Рубен Аморим покинет свой пост. (The Independent)
Источник: http://fapl.ru/posts/112459/?c=1
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Бразильский клуб "Фламенго" "очень заинтересован" в полузащитнике "Арсенала" Жоржиньо. (Sky Sports)
Источник: http://fapl.ru/posts/112459/?c=1
"Бразильский клуб" "Фламенго" "очень заинтересован" "в полузащитнике" "Арсенала" "Жоржиньо". (Sky Sports)
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В этом сезоне в АПЛ Тоттенхэм БУДЕТ на страпоне.
Ну хоть Кубок Лиги возьмем!
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