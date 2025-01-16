"Наполи" приступил к работе над покупкой Гарначо

Итальянский "Наполи" приступил к работе над приобретением вингера "Манчестер Юнайтед".

Из-за своей непростой ситуации с соблюдением правил финансового фейр-плей, "Юнайтед" открыт к предложениям почти по каждому своему игроку, и "Наполи" решил этим воспользоваться.



Как сообщает The Independent, "Наполи" определил Гарначо в качестве замены для Хвичи Кварацхелии, который сейчас находится на пороге перехода в ПСЖ за 70 миллионов евро (59 млн. фунтов).



Утверждается, что сам Гарначо открыт к идее поработать с бывшим главным тренером "Челси" и "Тоттенхэма" Антонио Конте, но своего согласия перейти в итальянский клуб пока не дал.



Конте считает, что скорость Гарначо была бы идеальна для того, как он видит игру "Наполи". В то же время роль Алехандро в тактике наставника "Юнайтед" Рубена Аморима сомнительна.



"Наполи" уже находится в контакте с "Юнайтед", и стоимость 20-летнего аргентинца может составить 38 млн. евро (32 млн. фунтов).