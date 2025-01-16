"Наполи" приступил к работе над покупкой Гарначо
Итальянский "Наполи" приступил к работе над приобретением вингера "Манчестер Юнайтед".
Из-за своей непростой ситуации с соблюдением правил финансового фейр-плей, "Юнайтед" открыт к предложениям почти по каждому своему игроку, и "Наполи" решил этим воспользоваться.
Как сообщает The Independent, "Наполи" определил Гарначо в качестве замены для Хвичи Кварацхелии, который сейчас находится на пороге перехода в ПСЖ за 70 миллионов евро (59 млн. фунтов).
Утверждается, что сам Гарначо открыт к идее поработать с бывшим главным тренером "Челси" и "Тоттенхэма" Антонио Конте, но своего согласия перейти в итальянский клуб пока не дал.
Конте считает, что скорость Гарначо была бы идеальна для того, как он видит игру "Наполи". В то же время роль Алехандро в тактике наставника "Юнайтед" Рубена Аморима сомнительна.
"Наполи" уже находится в контакте с "Юнайтед", и стоимость 20-летнего аргентинца может составить 38 млн. евро (32 млн. фунтов).
16.01.2025 11:00
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какие нах 32 млн фунтов? где вы такие ценники берете?
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