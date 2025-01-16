"Челси" обсуждает с Премьер-Лигой выплату штрафа вместо снятия очков

Роман Абрамович "Челси" ведет переговоры с Премьер-Лигой о выплате денежной компенсации, чтобы избежать снятия очков.

Вскоре после того, как Тодд Бели с партнерами приобрели "Челси" у Романа Абрамовича в 2022 году, выяснилось, что предыдущий владелец подкупал игроков и агентов при совершении трансферов.

Речь шла о множестве секретных платежей на десятки миллионов фунтов через сеть офшорных компаний Абрамовича.

Новые владельцы "Челси" сами доложили о финансовых махинациях Премьер-Лиге, которая начала свое расследование в отношении лондонского клуба.

По информации The Times, на "Стэмфорд Бридж" уверены, что смогут достичь соглашения с Премьер-Лигой и отделаться выплатой денежного штрафа вместо снятия очков.

"Челси" ожидает, что переговоры об этом завершатся до конца марта.

В июле 2023 "Челси" уже выплатил УЕФА штраф в 8.6 млн. фунтов за "предоставление неполной финансовой информации" в эпоху Абрамовича.


Метки Абрамович, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2025 10:00

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  1. zaeba1l 16.01.2025 10:28 # zaeba1l
    Если ФА согласится на штраф, то весь смысл ФФП будет уничтожен.
    Ведь цель отучить владельцев достигать результатов деньгами...
    Тут обсуждать нечего. Только очки снимать и титулов лишать!

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  2. drogba11cool 16.01.2025 10:18 # drogba11cool
    Нае6изнескарси!

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  3. nufclub 16.01.2025 10:08 # nufclub
    Интересное кино, пусть снимают очки, а то бабки тут всё решать должны...

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