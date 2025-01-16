"Челси" обсуждает с Премьер-Лигой выплату штрафа вместо снятия очков

"Челси" ведет переговоры с Премьер-Лигой о выплате денежной компенсации, чтобы избежать снятия очков.

Вскоре после того, как Тодд Бели с партнерами приобрели "Челси" у Романа Абрамовича в 2022 году, выяснилось, что предыдущий владелец подкупал игроков и агентов при совершении трансферов.



Речь шла о множестве секретных платежей на десятки миллионов фунтов через сеть офшорных компаний Абрамовича.



Новые владельцы "Челси" сами доложили о финансовых махинациях Премьер-Лиге, которая начала свое расследование в отношении лондонского клуба.



По информации The Times, на "Стэмфорд Бридж" уверены, что смогут достичь соглашения с Премьер-Лигой и отделаться выплатой денежного штрафа вместо снятия очков.



"Челси" ожидает, что переговоры об этом завершатся до конца марта.



В июле 2023 "Челси" уже выплатил УЕФА штраф в 8.6 млн. фунтов за "предоставление неполной финансовой информации" в эпоху Абрамовича.