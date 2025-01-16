Постекоглу: "Мы были слишком пассивны"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу раскритиковал игру своей команды в дерби против "Арсенала".

Открыв счет в дерби Северного Лондона накануне вечером, "Тоттенхэм" позволил своему сопернику отыграться и одержать победу со счетом 2:1.



Постекоглу остался разочарован тем, насколько пассивны были "шпоры", особенно в первом тайме. Анге в целом находит неприемлемой форму своей команды, которая теперь ближе к зоне вылета Премьер-Лиги, чем к топ-4.



"Это недостаточно хорошо, особенно в первом тайме, когда мы были чересчур пассивны. Мы позволили "Арсеналу" взять игру под контроль. Я был расстроен тем, как мы действовали с мячом и без, позволяя им диктовать темп. Это никуда не годится".



"Это не то, кем мы являемся. Не такую игру я ставлю команде. Отсиживаться позади и позволять "Арсеналу" играть — это просто недостаточно хорошо".



"Здесь нет волшебного лекарства. Нам нужно упорно трудиться и дать бой в воскресенье, чтобы изменить свое положение и свой сезон. У всего есть свои причины, но реальность такова, что наши результаты и наша форма в лиге никуда не годятся. Это нужно изменить".



"Просто у нас и близко не было индивидуальности, которую я хочу видеть. Мы являемся агрессивной командой с мячом и без — мы показали это против "Ливерпуля", но сегодня вечером мы были слишком пассивны. Это неприемлемо. Во втором тайме было немного лучше, но все равно недостаточно".



"Проиграть так много матчей в сезоне лиги — это неприемлемо для каждого в клубе. Да, мы многое просим, но я надеюсь, нашим 18-летним парням (Грею и Бергваллу) так же больно, как и каждому, от того, что мы не оправдали ожиданий в этот большой день", — цитирует Постекоглу Sky Sports.