"Атланта Юнайтед" работает над возвращением Альмирона

Клуб МЛС "Атланта Юнайтед" работает над возвращением вингера "Ньюкасла" Мигеля Альмирона.

Альмирон сыграл 70 матчей и забил 22 гола за "Атланту" в течение двух сезонов, завоевав Кубок МЛС в 2018, прежде чем был продан в "Ньюкасл" за 20 миллионов фунтов в январе 2019.



В этом сезоне Альмирон не исполняет хоть сколько-нибудь важной роли в "Ньюкасле". Мигель сыграл 13 матчей, включая лишь четыре выхода в стартовом составе.



По информации The Athletic, "Атланта" уже выдвинула свое предложение по Альмирону, выразив готовность заплатить около 11 млн. фунтов за 30-летнего парагвайца.



В данный момент это предложение все еще рассматривается "Ньюкаслом", однако переговоры находятся в продвинутой стадии, и компромисс может быть достигнут в ближайшие дни.