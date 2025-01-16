Артета — о победе над "Тоттенхэмом": "Сыграли сенсационным образом"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета похвалил свою команду за реакцию на вылет из Кубка Англии, а также заявил, что "канониры" остаются в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

Накануне "Арсенал" одержал победу 2:1 над "Тоттенхэмом", сократив свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" до четырех очков.



Одновременно "Арсенал" реабилитировался за поражение в серии послематчевых пенальти от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии несколькими днями ранее, вызывав у Артеты чувство гордости.



"Мы по-прежнему в чемпионской гонке, еще ничего не решено, но мы можем видеть, насколько сложно каждой команде одерживать победы".



"Когда у вас есть возможность сократить отставание, нужно этим пользоваться".



"Это момент, чтобы по-настоящему насладиться результатом, а дальше нам нужно готовиться к следующему матчу. Я очень горжусь командой, и я думаю, мы сыграли сенсационным образом".



"Это было большое испытание, и в двух предыдущих матчах, в двух разных турнирах, мы не были вознаграждены. Эо было испытание нашего духа и нашей смелости".



"С первой минуты мы были в игре, мы были очень напористы. Мы играли с реальным намерением навредить им. Мы создали невероятную атмосферу. Мы знаем, насколько важен этот матч. Это подарок, с помощью которого мы можем принести болельщикам большую радость".



"Мы не стали жалеть себя, а сыграли с феноменальным духом. Три дня назад мы провели 120 минут, но важно то, как ты реагируешь на свою ситуацию".



"У нас были большие моменты и большие ситуации. В концовке у нас возникло больше сложностей, чем мы хотели", — цитирует Артету Daily Mail.