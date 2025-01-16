Артета — о победе над "Тоттенхэмом": "Сыграли сенсационным образом"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета похвалил свою команду за реакцию на вылет из Кубка Англии, а также заявил, что "канониры" остаются в чемпионской гонке Премьер-Лиги.
Накануне "Арсенал" одержал победу 2:1 над "Тоттенхэмом", сократив свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" до четырех очков.
Одновременно "Арсенал" реабилитировался за поражение в серии послематчевых пенальти от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии несколькими днями ранее, вызывав у Артеты чувство гордости.
"Мы по-прежнему в чемпионской гонке, еще ничего не решено, но мы можем видеть, насколько сложно каждой команде одерживать победы".
"Когда у вас есть возможность сократить отставание, нужно этим пользоваться".
"Это момент, чтобы по-настоящему насладиться результатом, а дальше нам нужно готовиться к следующему матчу. Я очень горжусь командой, и я думаю, мы сыграли сенсационным образом".
"Это было большое испытание, и в двух предыдущих матчах, в двух разных турнирах, мы не были вознаграждены. Эо было испытание нашего духа и нашей смелости".
"С первой минуты мы были в игре, мы были очень напористы. Мы играли с реальным намерением навредить им. Мы создали невероятную атмосферу. Мы знаем, насколько важен этот матч. Это подарок, с помощью которого мы можем принести болельщикам большую радость".
"Мы не стали жалеть себя, а сыграли с феноменальным духом. Три дня назад мы провели 120 минут, но важно то, как ты реагируешь на свою ситуацию".
"У нас были большие моменты и большие ситуации. В концовке у нас возникло больше сложностей, чем мы хотели", — цитирует Артету Daily Mail.
16.01.2025 07:00
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Ахуенный матч в плане игры(опять) и ужасный в плане реализации шансов(снова). Если бы играл Сака а не калич на стерлинге, это был бы разгром. Первые пол часа просто ебалом по газону возили жидов, но смогли нанести только один толковый удар, ито повезло что Кински не потащил. Это вообще не дело.
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Были же вознаграждены в Кубке наоборот. А про доминацию где
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