"Ипсвич" приобрел Филоджина у "Виллы"

"Ипсвич" объявил о приобретении вингера "Астон Виллы" Джейдена Филоджина. Трансфер оценивается в 20 миллионов фунтов.

Филоджин заключил с "Ипсвичем" контракт на четыре с половиной года и стал уже 15-м новичком "трактористов" с момента их выхода в Премьер-Лигу.



Филоджин является продуктом академии "Виллы", за которую он дебютировал в 2021 году. Побывав в "Кардиффе" и "Халле" на правах аренды, в сентябре 2023 Джейден отправился в "Халл" по постоянному трансферу.



Филоджин забил 12 голов в 32 матчах за "Халл", чем убедил "Виллу" воспользоваться своим правом по обратному выкупу 22-летнего англичанина прошлым летом.



Однако в этом сезоне Филоджин себя практически не проявил, отметившись лишь четырьмя появлениями в стартовом составе команды Унаи Эмери во всех соревнованиях.



"Я взволнован оказаться здесь, и я знаю, что здесь в составе есть отличные игроки. Я просто хочу играть как можно больше. Я являюсь тем игроком, которому нравится идти в обводку, связывать игру и обеспечивать голы и результативные передачи. Это я и собираюсь делать", — сообщил Филоджин.